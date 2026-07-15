Vélingara : un élève de CM2 grièvement blessé par le tir accidentel d'une arme artisanale

Un grave accident impliquant une arme à feu de fabrication artisanale s'est produit, lundi 13 juillet, dans la brousse de Vélingara, dans la région de Kolda (sud), a appris le correspondant de PressAfrik. Les faits ont été signalés à la brigade territoriale de gendarmerie, qui a immédiatement ouvert une enquête afin de faire toute la lumière sur les circonstances du drame.



Selon les informations recueillies, trois garçons s'étaient rendus dans un champ pour effectuer des travaux. À l'issue de leurs activités, ils ont décidé de faire un détour par une mare pour se baigner. C'est à proximité de ce point d'eau qu'ils ont découvert une case de chasseurs dans laquelle se trouvait une arme à feu de fabrication artisanale.



D'après les constatations des enquêteurs, l'arme a été manipulée par un adolescent identifié sous les initiales B. Mballo, qui ignorait qu'elle était chargée. Un coup de feu est alors parti accidentellement, atteignant grièvement son camarade, Mouhamadou Aly Baldé, élève en classe de CM2, qui était perché sur un arbre. Le jeune garçon a été touché à l'épaule, à la joue ainsi qu'à l'oreille gauche.



Pris de panique après le drame, les trois adolescents ont abandonné l'arme sur les lieux avant de regagner la ville pour donner l'alerte.



Informés de l'incident, les éléments de la brigade territoriale de gendarmerie de Vélingara se sont rendus sur place afin de procéder aux constatations d'usage. Les recherches menées dans le secteur ont permis de retrouver et de saisir l'arme artisanale abandonnée par les adolescents.



La victime, identifiée comme Mouhamadou Aly Baldé, a été évacuée par ses proches au centre de santé de Vélingara où elle a été prise en charge par les services médicaux.



Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de cet accident et établir les éventuelles responsabilités dans cette affaire.