Vente d’une partie de l’assiette foncière de hôpital Le Dantec : le PDS annonce la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire

Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, la formation politique de Wade, exige des «éclairages quant à ce choix nébuleux et précipité, et interpelle l’Etat pour la publication des contrats y afférents». Assurément, le Parti démocratique sénégalais demandera la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire sur la question.

Par ailleurs, Wade et compagnie présentent ses condoléances aux familles des disparus des dernières inondations et adresse toute sa solidarité aux sinistrés. Au terme du plan décennal de lutte contre les inondations initié par l’actuel régime avec ses résultats décevants à tout égard, et malgré les sommes colossales affectées (750 millards de FCFA), le pays est toujours en proie à de graves inondations dès les premières pluies.

Le Président Macky Sall avait annoncé un second plan décennal pour 2023, le Parti Démocratique Sénégalais exige qu’un «audit technique et financier transparent soit mené sur la gestion opaque des fonds dégagés» lors de ce premier plan décennal 2012 -2022. Il demande à ce que le prochain gouvernement propose aux Sénégalais des «solutions structurelles» qui régleront de manière définitive le problème des inondations au lieu d’entamer un second plan à la suite de l’échec patent du premier.

Privilégiant toujours l’approche inclusive et la préférence nationale, le Parti démocratique Sénégal témoigne sa solidarité aux malades, employés et autres impactés de l’hôpital Aristide le Dantec. Il dénonce avec vigueur le manque de transparence sous-tendant le montage financier qui nécessite la vente d’une partie de l’assiette foncière dudit hôpital alors que, parallèlement, une offre de financement par BOT et qui garderait l’entièreté du foncier de l'hôpital avait été proposée par des Sénégalais.