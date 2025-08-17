Verrouillage à distance de certains appareils vendus au Sénégal :TECNO apporte des précisions

TECNO mobile tient à apporter des éclaircissements suite aux récentes allégations concernant le verrouillage à distance de certains appareils distribués au Sénégal. La société réaffirme son engagement envers la protection des droits des consommateurs et la transparence, tout en expliquant les raisons techniques et commerciales derrière cette mesure exceptionnelle .



Contrairement aux rumeurs, le verrouillage à distance ne permet aucun accès aux données personnelles des utilisateurs. Cette fonctionnalité technique, activée via le numéro de série des appareils, vise à lutter contre la contrefaçon et les circuits de distribution non autorisés, garantissant que seuls les produits conformes aux standards TECNO bénéficient des services après-vente et des mises à jour logicielles. Protéger les consommateurs en cas de vol ou de perte, en permettant un blocage via les centres agréés Carlcare (comme pour tout smartphone Android) .



Par exemple un message s’affiche à l’allumage des appareils concernés : « Tentative d’activation non autorisée détectée », conformément à la politique de distribution de la marque .



TECNO regrette les désagréments causés et propose une solution immédiate. En effet, les utilisateurs concernés peuvent se rendre dans les centres Carlcare au Sénégal pour un déverrouillage gratuit et une vérification de l’origine légale de leur appareil .



S'agissant de sa collaboration avec Khouma & Frères, TECNO explique que bien que la société sénégalaise ne soit pas un distributeur agréé, TECNO étudie une médiation pour résoudre ce litige commercial, tout en rappelant que les appareils importés hors circuits officiels peuvent poser des risques (garantie non honorée, compatibilité logicielle, etc.) .



TECNO souligne que le verrouillage cible le matériel, pas les données utilisateurs, et respecte les réglementations locales et internationales (RGPD, lois sénégalaises) .

La politique de confidentialité de TECNO, accessible publiquement, détaille les limites de la collecte d’informations, strictement liées aux services techniques (ex : numéro IMEI pour les mises à jour) .



TECNO réaffirme son ancrage local à travers des actions concrètes : soutien aux événements, distribution de 10 000 bouteilles d’eau lors du Magal de Touba, financement de terrains de football à Dakar (Parcelles Assainies, Gueule Tapée).



TECNO regrette la confusion générée et réitère sa volonté de dialoguer avec toutes les parties prenantes, y compris Khouma & Frères, pour préserver la confiance des Sénégalais.