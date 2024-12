Vers le renforcement des partenariats Sénégal - Gabon

Le Président Bassirou Diomaye Faye a reçu en audience, ce lundi au Palais, son homologue gabonais, le général Brice Clotaire Oligui Nguéma, qui séjourne à Dakar depuis samedi.



À l'issue de cette rencontre, les chefs d'État du Sénégal et du Gabon ont convenu de renforcer leur coopération et de lui donner une nouvelle impulsion.



« Nos deux pays disposent de nombreux atouts pour développer une coopération dynamique et renforcée. C'est pourquoi, avec le président Nguéma, nous avons décidé de travailler ensemble pour donner un nouvel élan à notre partenariat et le porter à un niveau supérieur », a déclaré le président Bassirou Diomaye Faye.



De son côté, le Président gabonais a salué « l'excellence des relations » entre les deux pays, précisant qu’il avait discuté avec le président Faye de plusieurs sujets d'intérêt commun dans les domaines politique, militaire et économique. « Nous avons convenu d'explorer les voies et moyens de rendre notre coopération chaque jour plus dynamique et plus fructueuse », a-t-il ajouté.



Les deux chefs d'État ont également échangé sur des questions relatives aux menaces pesant sur la paix et la sécurité, aux changements climatiques, aux crises économiques et aux risques de désintégration du multilatéralisme, selon les propos du président sénégalais.