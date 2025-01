Vétusté avancée des moyens techniques, manque d’effectifs : les contrôleurs aériens envisagent de restreindre la circulation

Dans un communiqué datant de ce jeudi 2 janvier 2025, l’APCCAS a dénoncé une « vétusté avancée des moyens techniques utilisés pour la fourniture des services de la navigation aérienne », en plus d’un manque d’effectifs criard des contrôleurs aériens du centre ATS qui gèrent près quatre millions de kilomètres carrés de l’espace aérien, l’Association professionnelle des contrôleurs de la circulation aérienne du Sénégal (APCCAS) compte restreindre le trafic aérien.



Selon le document c’est dans le but de réduire « la charge de travail à un niveau raisonnablement gérable par l’effectif et les moyens techniques présentement disponibles, afin de garantir la sécurité des voyageurs ».



Ces contrôleurs aériens, qui ont en charge « le guidage et la sécurité de la circulation de tous les avions civils et militaires en l’air et au sol, y compris l’avion présidentiel », disent avoir commencé à lancer des alertes aux autorités depuis 2019 sans obtenir satisfaction, puisque ces « deux dernières années la situation s’est aggravée ».