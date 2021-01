Victime d’une crise cardiaque vendredi, Boubacar Seye évacué au Pavillon spécial: la diaspora s’offusque

Les Sénégalais de la diaspora se préoccupent de la situation de Boubacar Sèye, président de l’ONG Horizon sans frontières, détenu dans une prison en des moments d’urgences sanitaires où l’état sénégalais « cherchait lui-même à désengorger les prisons ».



Dans un mémorandum transmis à PressAfrik, ont manifesté leur désapprobation aux méthodes et pratiques des autorités qui en poursuivant et plaçant en détention des personnes qui expriment des opinions dissident, continuent de restreindre abusivement le droit à la liberté d’expression des citoyens.



Les sénégalais de la Diaspora rappellent que les personnes, dans le cadre d’un état de droit, bénéficient d’une liberté d’exprimer leurs convictions et leurs opinions y compris sur le fonctionnement des institutions du Sénégal.



Ils ont lancé un appel à l’état du Sénégal à tout mettre en œuvre afin de « libérer immédiatement et sans condition » Boubacar Sèye, Président de HSF et tiennent pour « responsable le gouvernement sénégalais de tout ce qui pourrait lui arriver ».



Les sénégalais de la Diaspora qui comptent manifester ce samedi 30 Janvier 2021 devant les locaux d’Amnesty International à Paris 75019 pour « faire pression au gouvernement du Sénégal pour la libération sans conditions Boubacar Sèye », invitent toutes les forces éprissent de paix, de justice sociale, de démocratie dans un état de droit à participer massivement au rassemblent.



Le Président Boubacar Sèye, en vacances en Espagne pour passer les fêtes de fin d’année en famille a reçu des appels téléphoniques en provenance du Sénégal d’un numéro qui lui est inconnu. Il a décidé de rappeler ce numéro inconnu dans son répertoire. Le correspondant est un agent de la Division des Investigations Criminelles de la gendarmerie nationale du Sénégal.



Au cours de cette conversation Monsieur Sèye a pris l’engagement de référer à la convocation dès son arrivée au Sénégal. Ainsi, pour honorer à ses engagements Monsieur Sèye arrive au Sénégal à l’aéroport AIDB à 2 heures du matin.



A sa descente d’avion le vendredi 15 janvier, il a été arrêté par la police de l’aéroport qui l’a mis à la disposition de la section de recherches de la gendarmerie nationale du Sénégal où il passe tout le week-end avant d’être transféré au parquet le lundi et d’une audition devant le juge que le mardi.



Durant son audition, le juge d’instruction le met sous mandat de dépôt en attente d’une autre audition sur le fond du dossier et depuis lors il croupit sous la prison du camp des mamelles de Dakar. Aux dernières nouvelles, il a été évacué ce samedi à l’Hôpital Le Dantec.