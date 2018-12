Vidéo-​Discours à la Nation : Ce que les Sénégalais attendent de Macky

Le président de la République va, dans un peu plus d'une heure, s’adresser à la Nation. Les sénégalais prennent les devants et se prononcent sur les perspectives que devra prendre son discours de fin d’année étant donné que ce discours coïncide avec la fin de son septennat.



Le chômage des jeunes semble être la préoccupation majeure des Sénégalais interrogés. Beaucoup demandent au chef de l'Etat de revoir sa politique. Trouvé dans son lieu de travail à la Médina rue 11 angle 18, Djim Bitèye, un jeune coordonnier déclare : «Ce que j’attends du message du chef de l’Etat c’est en premier l’emploi des jeunes qui est primordial pour un développement durable. Ensuite, il faut qu’il tende la main au secteur informel comme nous les coordonniers».



Saliou Cissé et Khalifa Seck abondent dans le même sens. Ils ont dénoncé le chômage des jeunes : «dans son programme, Macky Sall nous avait promis plus de 500 000 emplois, mais, nous du secteur privé, nous ne le sentons pas. Nous sommes des jeunes qui remuent ciel et terre pour pouvoir travailler correctement ».



Yacine Fall, rencontrée au Rond point jet d’eau, a du mal à cacher son amertume. Cette vendeuse de thé, âgée d’une quarentaine d’années, fustige la cherté de la vie : «tout est cher. On ne peut plus remplir nos panier ménager à moins de 3000 F Cfa. Je travaille en tant qu domestique mais, à la descente je vends du thé pour pouvoir nourrir mes enfants».



«Le dernier discours du mandat de Macky Sall»



Le disours qui sera prononcé par le chef de l’Etat Macky Sall intervient dans un contexte de fin de mandat, et pour bon nombre de Sénégalais, le Président Macky Sall doit profiter de l'occasion pour appeler au calme et à la paix parce que le Sénégal est un pays de paix. «Il doit appeler tous les politiciens au calme et à la paix. Dieux a déjà choisi le président des Sénégalais. Peut être que c'est lui ou un autre, mais en tous cas, il doit calmer le jeu politique», soutient Mamadou Wathie, un coordonnier de profession.