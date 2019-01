(Vidéo) Débrayage annoncé du Cusems: les syndiqués étonnés de la nouvelle « nous n’étions pas au courant » !

Le Cadre unitaire Syndical des enseignants du moyen-secondaire (CUSEMS) avait annoncé vendredi (4 janvier 2019) dernier avoir déposé un préavis de grève de 30 jours pour le respect des accords signés avec le gouvernement dans le protocole du 30 avril 2018. Mais, ce lundi une information est sortie comme quoi un débrayage devrait être observé dans les différentes lycées et collèges. Faisant état des lieux, les professeurs syndiqués se disent surpris de la nouvelle.

Au Cem Elhadji Badara Mbaye Kaba de Ouagou Niayes, les cours se poursuivent normalement, aucune perturbation dans l’enseignement n’a été notée. La secrétaire chargée de pointer les professeurs syndiqués qui a préféré garder l’anonymat s'est dite surprise par ce débrayage dont la presse fait état, mais n’empêche elle demande des explications aux enseignants appartenant à ce syndicat. Ces derniers disent n’avoir pas reçu de mot d’ordre. Même son de cloche, au collège Adama Niang, du même quartier. Le professeur d'anglais Abdou Wahab Cissé, un des responsables du ledit Syndicat affirme également qu’il n’a pas reçu de notification faisant étant d’un quelconque débrayage. Tandis que le secrétaire de l’établissement Meîssa Ndoye pense qu’il y’a une désinformation à ce niveau. A ce qu’il chasse c’est un alerte qui a été sonné dont le délai est de 30 jours, et qu'arrivé à l’ échéance si leurs revendications ne sont prises en compte qu’ils passeront à l’action et non pas un débrayage comme annonce la presse.