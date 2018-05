Vidéo - Idy à Macky : "c'est terminé, nous ne te laisserons plus tuer nos enfants"

le Président du parti Rewmi a fait face à la presse ce mercredi au Cybercampus de Thiès pour se prononcer sur l'actualité du pays et notamment sur le drame qui a frappé la communauté estudiantine mardi avec la mort de Mouhamed Fallou Sène.



Idriss Seck siffle la fin de ce qu'il considère comme un état de grâce que Macky Sall aurait utilisé pour "tuer" les fils du Sénégal.



"C'est terminé, nous ne laisserons plus Macky Sall assassiner nos enfants. Ce qui est grave, c'est que nous lui avons confié nos enfants pour qu'il leur assure une éducation et une sécurité, leurs octroie une bourse. Mais il se met à les tuer", a-t-il dit.



Selon l'ancien Premier ministre, les forces de défense et de sécurité ont perdu leur sens de discernement en confondant sécuriser les populations et les brutaliser.