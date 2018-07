(Vidéo) Kara Mbodj : "Je n'ai pas été sacrifié par Aliou Cissé... Je suis un soldat au service de la nation"

L'international sénégalais Kara Mbodj apporte sa part de vérité suite à la polémique qui défraie la chronique ces derniers temps. Le défenseur sénégalais, a totalement réfuté les propos que lui attribue une partie de la presse locale.

D'après le joueur, il n'a jamais été question de remettre en cause les choix du sélectionneur national Aliou Cissé qu'il a toujours respecté. Si l’on en croit le défenseur sénégalais, sa non titularisation au mondial serait donc anecdotique. Toutefois, le sociétaire d'Anderlecht a tenu à remercier le peuple sénégalais pour son soutien indéfectible, tout en prenant rendez-vous pour la CAN 2019 qui se profile...