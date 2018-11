Vidéo - L'une des filles de la liste "Dash Plan" se confie : "ce que je vis depuis la publication de mon numéro..."

L'une des filles de la "fameuse liste de contact intitulée "Dash Plan", sur la toile est passée à la rédaction de PressAfrik pour confesser tout son mal-être depuis la publication de son numéro et de pseudo sur ledit groupe Whatsapp, supposé être celui de filles de moeurs légères. "J'ai tellement pleuré que je n'ai plus de larme dans mes yeux. Les personnes qui sont au courant de cette histoire et avec qui je partage le même quartier, me regardent de travers quand je marche dans la rue. Des numéros que je ne connais même pas me contactent pour me faire des propositions indécentes. C'est très dur, ce que je vis actuellement", a-t-elle confié dans un entretien vidéo avec un de nos reporters. Les images ont été floutées, sur demande de ses parents, après l'entretien, pour préserver son identité et éviter que d'autres personnes malintentionnées utilisent son images à d'autres fins... Ecoutez !!!