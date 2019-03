Vidéo - Lancement d'une nouvelle gamme de soins de corps pour les peaux sensibles de MIXA (Publireportage)

MIXA dévoile aujourd’hui au Sénégal, sa nouvelle gamme de soins pour les peaux sensibles, dénommée la ''Gamme Expert'', testée sous contrôle médical, aux formules enrichies d’actifs issus de la pharmacie, pour soulager et réparer instantanément les peaux sensibles sans jamais laisser de sensation de gras. Ce sera en direct et en Live-Streaming ce jeudi 14 mars, sur www.sendirect.com et sur www.youtube.com/sendirect , à partir de 17h.



''La Gamme Expert'' comprend, en effet: le Lait de corps Réparateur, enrichi en Allantoïne, pour les peaux très sèches; le Lait de corps Anti-Dessèchement, enrichi en Huile de Coriandre, pour les peaux sèches; le Lait de corps Apaisant Sans Parfum, enrichi en Lait d’Avoine, pour les peaux les plus sensibles; le Lait de corps Nutritif Satinant, au Karité Pur, pour les peaux ternes; le Baume Nutritif réparateur multi-usage, au Panthénol, pour le soin ciblé des zones sèches.



1 Africaine sur 3, a une peau sensible



Parce que plus d’une Africaine sur trois se plaint d’avoir la peau sensible, MIXA, la marque experte du soin des peaux sensibles depuis 1924, dévoile une gamme de soins pour les corps dédiés à leurs besoins. Délicate, sèche, la peau sensible manifeste parfois des signes d’irritations, des rougeurs ou des démangeaisons, et nécessite des soins adaptés. Dans la lignée d’un héritage d’apothicaire, MIXA a créé des solutions sur mesure très efficaces pour le soin du corps en suivant des principes de formulation stricts : Des formules testées sous contrôle dermatologique; une sélection d’ingrédients actifs stricte; une efficacité prouvée sur les peaux sensibles, 100% sans parabènes et une une tolérance testée cliniquement