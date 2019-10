Vidéo-Magal Touba 2019: comment le comité de supervision veille à l’application des interdictions du khalife général

Quelques mois avant la célébration du Grand Magal de Touba, le Khalife général des Mourides, une des plus grandes confréries religieuses au Sénégal, Serigne Mountakha Mbacké a sorti un communiqué pour rappeler les règles fondamentales qui organisent la ville sainte, en interdisant certaines pratiques.



Plusieurs points sont détaillés, notamment l’utilisation de produits de dépigmentation de la peau et les cheveux artificiels sont interdits, ainsi que le port de vêtements indécents. IL a conclu en indiquant que de sévères sanctions seront prises par le comité de supervision et les autorités publiques si ces règles ne sont pas respectées.



A la veille de cette cérémonie religieuse commémorant le départ en exil du fondateur de la confrérie cheikh Amadou Bamba en 1895, Pressafrik a tendu son micro à Matar Kane, président du comité de supervision, pour savoir comment il veille à l’application de ces mesures, concernant les fidèles. Regarder !!