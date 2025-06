Business Africa : Baïdy Agne élu nouveau président des Organisations Patronales d’Afrique

Business Africa, dont le siège est établi à Nairobi au Kenya, représente la principale organisation patronale du continent. Cette structure regroupe les 41 organisations patronales nationales les plus représentatives d'Afrique et bénéficie d'une reconnaissance institutionnelle auprès des plus hautes instances internationales, notamment l'Union africaine, l'Union européenne, les Nations unies, ainsi que les forums du G20 et du B20.

Dans ses nouvelles fonctions, Baïdy Agne entend mettre en œuvre un ambitieux programme de travail axé sur plusieurs priorités stratégiques, souligne le document. Il compte notamment œuvrer à l'amélioration du climat des affaires en Afrique et à une meilleure intégration financière du continent. Parmi ses autres objectifs, liste-il dans la note, "figurent le développement des co-investissements entre privés africains, le renforcement des partenariats public-privé, ainsi que l'accompagnement des transitions numérique, énergétique et environnementale".

Le président du CNP du Sénégal souhaite également placer au cœur de son action les questions relatives au droit du travail, à la valorisation du dividende démographique et à la souveraineté économique africaine. La mise en œuvre effective de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) constituera un autre chantier prioritaire de son mandat.

La prochaine réunion de Business Africa, prévue les 7 et 8 août 2025 à Nairobi, marquera la première grande échéance de ce nouveau mandat. Cet événement devrait rassembler plus de 250 entreprises africaines et constituera une occasion importante pour concrétiser les orientations stratégiques définies par le nouveau président.

Le président du Conseil national du patronat du Sénégal (CNP), Baïdy Agne, a été porté à la présidence de Business Africa lors de l'assemblée générale tenue mardi 10 juin 2025 à Genève, en marge de la Conférence internationale du Travail de l'OIT, informe un communiqué. Cette élection marque une étape importante dans la carrière de ce leader économique sénégalais et consacre l'influence croissante du patronat sénégalais sur la scène continentale.