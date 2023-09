Vidéo - Pastef va bientôt annoncer la coalition avec laquelle il compte aller aux parrainages et mise sur 1,5 million de parrains au moins

Moins de deux heures après l'inculpation de Ousmane Sonko, le 30 juillet dernier, le ministre de l'Intérieur Antoine Diome a annoncé dans un communiqué la dissolution de son parti, le Pastef, justifiant sa décision par ses appels "fréquents" à des "mouvements insurrectionnels". Le parti Pastef aujourd'hui en instance de recours, estime que la "dissolution n'a aucun impact sur l'élection présidentielle". Tel est l'avis de Amadou Ba membre du Mouvement National des Cadres Patriotes (MONCAP) invité dans l'émission Parlons Actualités dans Midi Keng de PressAfrik TV.



"Il faut savoir qu'un parti, si on prend l'exemple de l'APR, il n'est jamais allé en élection seul mais plutôt en coalition. Le parrainage surtout qu'il n'est pas nominatif. Pastef aura sa coalition pour y participer et ça ne sera pas Yewwi Askan Wi", a soutenu M. Ba.

rappelant ainsi la durée de vie de cette coalition qui doit se limiter à la Présidentielle.



Alors que "la coalition avec laquelle Pastef ira en parrainage sera annoncée pour bientôt. Et personne n'empêchera notre parti de participer aux opérations de parrainage. Et le minimum qu'on aura sera entre un million cinq cent et deux millions de parrains", projette t-il.