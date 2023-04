Vidéo de l'arrestation de Pastef Bassirou Diomaye Faye à la DGID

Malgré les menaces proférées par le Syndicat des agents des Impôts et Domaines, Bassirou Diomaye Faye, président des Cadres de Pastef, a été arrêté par la police devant les locaux de la Direction générale des Impôts et Domaines où il était dans le cadre de son travail en tant qu'Inspecteur des Impôts et Domaines. Regardez !

AYOBA FAYE

