Vidéo : scène incroyable d’une pirogue de migrants échoue sur la plage de Saint-Louis

Ces images ont été prises samedi et publiées par la journaliste Borso Tall, correspondante de BBC au Sénégal. Une centaine de candidats à la migration partie de Dakar pour rejoindre l’Espagne et qui a échoué sur la plage de Saint-Louis. Ces jeunes sénégalais sont secourus par les populations qui étaient au bord de la plage. Un drame aurait pu survenir s’ils avaient échoué un peu plus loin. Regardez !

AYOBA FAYE

div id="taboola-below-article-thumbnails">