Vidéos - La situation empire à l'Ucad, les étudiants ont pris le pouvoir

Les étudiants ont immobilisé un camion citerne sur l'avenue Cheikh Anta Diop pour se barricader derrière et jeter plus aisément leur projectiles sur les forces de l'ordre. A côté un véhicule pick-up est en train de brûler. Un étudiant monte sur le camion en question, les points levés, ils jubilent devant des policiers à court de munition et qui n'ont d'autre moyen de répression que les pierres ramassées sur place... Regardez