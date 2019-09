Vidéos et images de l’arrivée du Khalife des Mouride... Ce n'est pas un citoyen ordinaire qui est entré à Dakar

Une escorte de plus d'une centaine de forces de l'ordre, l'axe Front de Terre-Colobane barré, des milliers de fidèles déchaînés, déclamant les panégyriques de Serigne Touba et des Zikr au nom du fondateur du Mouridisme... N'en déplaise aux chantres de la République et de l'égalité, ce n'est certainement pas "un citoyen ordinaire" qui est entré à Dakar ce dimanche 22 septembre 2019.



Le Khalife général des mourides, qui va séjourner dans la capitale sénégalais, pour les besoins de l'inauguration de la grande mosquée "Massalikoul Jinaane" le 27 septembre prochain, est sans doute l'une des personnalités les plus influentes du Sénégal. Revivez en images et vidéos l'accueil réservé au plus haut dignitaire mouride du moment...