Violences basées sur le genre : " 97% des survivantes sont des femmes, dont 19 % des filles de moins de 18 ans ", (Fondation Konrad Adenauer)

L'Association des Juristes Sénégalaises (AJS) organise un symposium sous-régional du 22 au 24 octobre à Dakar en partenariat avec la fondation Konrad Adenauer á Dakar. Cet événement, placé sous le thème « Regards croisés sur l'évolution des droits des femmes : acquis et perspectives », vise à dresser un bilan des droits des femmes au niveau régional, national et sous-régional. Le symposium servira de cadre de réflexion pour élaborer de nouvelles mesures visant à renforcer et garantir le respect des droits des femmes face aux défis actuels.La directrice régionale du Bureau État de droit de la Fondation Konrad Adenauer, Dr. Stefanie Rothenberger, a présenté le programme de la Fondation pour la Promotion de l’État de droit en Afrique subsaharienne, qui œuvre depuis 2006 pour renforcer l'État de droit dans les pays francophones et anglophones du continent. Le symposium s’inscrit dans le cadre des 50 ans de l’AJS, marquant un demi-siècle de militantisme pour les droits des femmes en Afrique. Cet anniversaire est selon Dr Rothenberger l’occasion de faire le point sur les acquis, notamment la réforme du Code de la Famille au Sénégal et l’adoption de lois telles que celle sur la parité en 2010 et la criminalisation du viol en 2020.« Nous vivons une époque difficile en ce qui concerne la protection et la poursuite des violations internationales des droits de l'homme. La guerre d'agression menée par la Russie en Ukraine et la guerre en Syrie nous montrent les limites et les difficultés de la poursuite des crimes internationaux contre l'humanité par la justice pénale internationale. Le conflit au Mali, qui fait état d’une hausse, de 89% des cas de violences basées sur le genre par rapport à la même période en 2023, 7641 cas de VBG ont été enregistrés, selon le rapport trimestriel du système de gestion des informations sur les Violences basées sur le genre, de l’ UNFPA . Dans le rapport, il est précisé que les agressions sexuelles, les mariages forcés et les violences psychologiques constituent les principales formes de violences. 97% des survivantes sont des femmes, dont 19 % des filles de moins de 18 ans. Il est donc évident que les autorités judiciaires nationales et les acteurs que nous sommes, auront également une grande responsabilité dans l’avenir de la protection et la poursuite de tels crimes », a-t-elle indiqué.Cette dernière a souligné l'importance de renforcer la collaboration entre les acteurs du droit, les institutions et la société civile pour promouvoir la justice et protéger les droits des femmes. « Les acteurs principaux des systèmes judiciaires nationaux doivent bien comprendre les enjeux de cette responsabilité et agir de manière coordonnée au service de la justice. C'est pourquoi le rôle de la société civile et des systèmes judiciaires nationaux est si important. Et pour nous c’est le premier pas dans la promotion de l’Etat de droit, faire de telle sorte que le pouvoir judiciaire puisse guider et éclairer la lanterne des communautés en toutes circonstances de violations, de protection et de prévention des droits », a-t-elle plaidéDr. Stefanie Rothenberger a souligné que les actions de l'AJS ont permis de baliser l’épanouissement de la femme dans nos sociétés. « Ces efforts se sont davantage matérialisés par les nombreuses réformes du code de la famille pour l’exemple du Sénégal.Déjà, la constitution du 22 janvier 2001 à travers ses articles 7, 18 et 25, entre autres de la constitution Sénégalaise, soulignaient respectivement la protection contre toutes mutilations physiques, l’interdiction et la punition du mariage forcé dans les conditions fixées par la loi, l’interdiction de la discrimination entre l’homme et la femme devant l’emploi. Le préambule dans celle de 2016, mentionnait l’importance et la place de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes comme partie intégrante de celle-ci (...) »