Un violent accident s'est produit dans la nuit de jeudi à vendredi, impliquant des motos Jakarta et une voiture "War Gaindé" de marque Peugeot 307. La collision, survenue à hauteur de Louga, a causé la mort d'un jeune de 16 ans sur le coup et a laissé un autre blessé grave.



Les jeunes conducteurs de motos ont pris le départ à 4 kilomètres de Louga, plus précisément à Ibra Marame, pour une course entre jeunes, rapporte la radio ZIK FM.



Les habitants de Louga déplorent ces courses improvisées souvent organisées par des jeunes, parfois âgés de moins de 15 ans, qui se terminent fréquemment par des accidents graves voire mortels.