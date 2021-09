Visa et emploi à Dubaï: l'Ambassade du Sénégal aux EAU avertit sur les pratiques d'escroquerie

L'Ambassade du Sénégal aux Emirats arabes unis alerte sur les promesses d'emploi à Dubaï que des Sénégalais proposent à leurs compatriotes vivants au Sénégal, profitant de l'actualité relative à l'Expo qui se tiendra du 1er octobre au 30 mars 2022, moyennant le paiement de fortes sommes d'argent.



"L'Ambassade porte à nouveau à la connaissance de la communauté que des Sénégalais malintentionnés sont en train de proposer à des jeunes sénégalais des visas et promesses d'emploi à Dubaï, profitant de l'actualité relative a l'Expo qui se tiendra du 1er octobre au 30 mars 2022, moyennant le paiement de fortes sommes d'argent", lit-on dans un communiqué parvenu à PressAfrik.



L'autorité diplomatique de regretter qu'au-delà du caractère délictuel de telles actions, que "souvent ce sont de faux visas et contrats de travail pour exercer soit prestataires de services, footballeurs, femmes de ménage, assistantes maternelles, ouvriers, qui sont proposés. Ces actes sont passibles de peines de prison aussi bien aux Emirats qu'au Sénégal."



L'Ambassade fait savoir par conséquent qu'il a d'ores et déjà informé les autorités compétentes de la police sénégalaise pour traquer les "escrocs qui s'adonnent à cette pratique" mais aussi celles de la police de Dubaï et toute personne prise en flagrant délit de commission de tels actes "fera face à la rigueur de la justice". L'Ambassade demande à tous les Sénégalais victimes des agissements de telles pratiques à porter plainte aussi bien au Sénégal qu'aux Emirats et à porter à l'attention de l'Ambassade les agissements de tout individu qui s'adonne à de telles pratiques délictuelles.



Pour rappel, l'obtention d'un visa pour venir aux Emirats s'exerce soit à travers l'Ambassade des Emirats arabes unis à Dakar, soit par l'intermédiaire de la Compagnie Emirates Airlines à Dakar ou les agences de tourisme agréées, basées à Dubaï et dont les tarifs sont dûment homologués.