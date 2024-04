Visite à la SONES et SEN’EAU : Cheikh Tidiane Dièye annonce un audit du secteur de l’hydraulique

Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye a effectué ce lundi une visite sur les chantiers de l’Usine de dessalement d’eau de mer des Mamelles avant de se rendre par la suite à l’Usine du Point B (Cité des Eaux/Castors) et aux sièges de la SONES et de la SEN’EAU. Abordant les contrats signés par le Président sortant, Macky Sall, notamment avec l’entreprise saoudienne, Aquapower, le nouveau ministre, a informé que des audits seront effectués.





« Ces audits, comme je l’ai dit, suivant les instructions du président de la République, seront développés ou lancés dans les meilleurs délais ou en tout cas dans les délais les plus courts, pour justement regarder à la fois le contrat d’affermage entre SONES et SENEAU. Il faudra également regarder le plan de performance, puisque comme je l’ai dit, il faut vraiment que les Sénégalais aient accès à cette eau en qualité, en quantité, également à des coûts raisonnables », a-t-il fait savoir.



Pour le ministre de l’Hydraulique, « il faut avoir tout l’environnement du secteur hydraulique. Bien entendu, vous avez aussi entendu le président de la République parlait de cet organisme de régulation qu’il faut mettre en place, parce que vous avez de la régulation dans les télécommunications et dans l’énergie ».



Aujourd’hui, poursuit-il, ce « secteur vital également du développement du pays demande à être mieux encadré, mieux suivi dans l’intérêt supérieur du peuple sénégalais ».



Concernant la société saoudienne, Aquapower, le ministre, a annoncé qu’un audit sera effectué pour voir les enjeux qui sont attachés à ce contrat.



« Cela fait partie des questions que nous allons regarder de très près. Lorsque nous avons dit évaluation, lorsque nous avons dit audit, il s’agit de regarder dans toutes ces options techniques, mais également dans le contenu juridique de ces contrats », a indiqué Cheikh Tidiane Dièye.



Ce que nous pouvons dire, dit-il, c’est que le « gouvernement sortant, le président sortant a signé ce contrat que nous avons trouvé sur notre table que nos services ont commencé à le regarder pour voir quels sont les enjeux qui sont attachés à ce contrat : l’auditer pour en tirer les meilleures positions possibles pour les Sénégalais ».