Visite chez les familles religieuses : après Touba le Président Bassirou D Faye a fait cap sur Tivaouane

Des visites de courtoisie chez les familles religieuses ont marqué la journée du Président Bassirou Diomaye Faye. Après Touba un peu plutôt dans l'après midi, le président de la République s'est rendu également à Tivaouane. Un tour chez le Khalif général des Tidianes, Sérigne Babacar Mansour Sy, plus connu sous le nom de Mbaye Sy Mansour. Dans la résidence du guide des Tidianes, le Président Bassirou Diomaye Faye a eu un long entretien avec le Khalif de Tivaouane.



Dans sa visite le chef de l'Etat était accompagné des ministres de l'intérieur, Jean Baptiste Tine, des infrastructures et des transports terrestres et aériens, El Hadji Malick Ndiaye et de son directeur de cabinet, Mary Teuw Niane.