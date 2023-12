Visite de Amadou Ba à Matignon : Aminata Touré fustige et demande une "totale équidistance" entre tous les candidats à la présidentielle

Les Premiers ministres sénégalais, Amadou Ba, et français, Elisabeth Borne, ont échangé, jeudi, à Paris, sur les enjeux et les chantiers de la coopération entre le Sénégal et la France. L’ancienne Première ministre Aminata Touré parle de confusion diplomatique et demande aux pays-amis et partenaires du Sénégal de pratiquer une équidistance entre tous les candidats à l’élection présidentielle de 2024.



« A moins de trois mois de l’élection présidentielle, Amadou Ba le Premier Ministre- Candidat du Président sortant Macky_Sall est reçu à Matignon par son homologue français. Je déplore cette confusion de genre diplomatiquement inopportune », a écrit Aminata Touré sur son compte X.



« Nos partenaires au développement et pays-amis, à cette période particulière de l’histoire de notre pays, se doivent de pratiquer une totale équidistance entre tous les candidats à la prochaine élection présidentielle », a ajouté la présidente de la coalition " MIMI 2024".