Visite de Diomaye à Paris : Au-delà des apparences

Les deux délégations ont verrouillé autant que possible mais nous avons pu avoir des confidences sur le contenu du tête à tête entre les deux chefs d’Etat. La délégation sénégalaise a demandé le retour des conseils interministériels entre les deux gouvernements. Cette demande est motivée par la volonté d’avoir un tableau de bord sur la coopération entre les deux pays. Le président de la République du Sénégal souhaite un nouveau type de partenariat gagnant-gagnant et pour lui cela passe par un instrument de monitoring et d’évaluation des engagements de part et d’autre. Ils ont eu à évoquer des questions liées à la coopération militaire furtivement, l’économie, la santé, entre autres. Mais, les discussions ont été de manière sommaire et informel. «Il a plus été question d’une prise de contact », a lâché un interlocuteur sénégalais.



Dans le communiqué conjoint, les deux services soulignent : « À l'occasion de ce premier échange, les deux chefs d'État ont exprimé leur volonté commune de donner une nouvelle impulsion au partenariat entre le Sénégal et la France, fondé sur un respect mutuel, un partenariat équilibré au service des intérêts réciproques des deux peuples, unis par des valeurs démocratiques partagées, par un lien humain et une relation d'amitié ».



Et de poursuivre : « les deux présidents ont échangé sur les défis communs à relever pour poursuivre et renforcer la coopération dans les secteurs qui contribuent à une plus grande souveraineté du Sénégal. Ils sont convenus de renforcer les projets structurants dans divers secteurs dont la transition énergétique, la santé, la formation professionnelle, la production locale de vaccins et l'agriculture ».



La communauté Sénégalaise en France a bien apprécié la visite de son chef d’Etat à Paris. Bassirou Ka a estimé qu’entre le Sénégal et la France, « c’est un mariage de raison. Il peut y avoir des hauts et des bas. Les relations sont si historiques que les autorités doivent trouver un moyen de s’entendre et mettre en œuvre un partenariat utile aux deux peuples ». Père de famille, habitant à Limay dans la grande banlieue parisienne, Bass comme l’appelle affectueusement ses proches n’a pas manqué de saluer cette visite du président Bassirou Diomaye Faye mais surtout sa volonté de préserver les intérêts du Sénégal.



Pour Ndèye Coumba Fall, « cette visite entre dans l’ordre normal des choses et compte tenu des relations séculaires entre le Sénégal et la France, il ne pouvait en être autrement. Le Sénégal est un pays qui compte stratégiquement et géopolitiquement en Afrique parce que c’est l’une des plus grandes démocraties ». La journaliste qui vise dans l’Oise de souligner : « le sommet du GAVI n’a été qu’un bon prétexte pour organiser le voyage. Bassirou Diomaye Faye a donné un signal fort. Les prochaines gouvernements français devront travailler à donner des gages de confiance à Dakar pour un meilleur partenariat».



La visite du président Bassirou Diomaye Faye à Paris a été globalement très bien apprécié. C’est une occasion pour une relance du partenariat entre les deux pays. Toutefois, la décoration du Général Kandé pourrait courroucer un peu les nouvelles autorités sénégalaises.



De notre Envoyé Spécial Ibrahima Lissa FAYE