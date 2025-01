Visite de Travail du directeur général de la Police : Mame Seydou Ndour réaffirme son engagement pour la sécurité et les conditions de travail

La visite a débuté à Thiès, où le DGPN a inspecté plusieurs sites, dont le commissariat central et l’état-major du Groupement Mobile d’Intervention (GMI). Au cours de ses échanges avec les policiers, il a pris note des difficultés rencontrées par les agents, dans le but d'apporter des solutions adaptées. Mame Seydou Ndour a réaffirmé son engagement à améliorer les conditions de travail des fonctionnaires et à renforcer le maillage sécuritaire dans la région. Il a également reçu les félicitations du gouverneur pour l'excellent travail accompli par la police locale.



Poursuivant sa tournée, Mame Seydou Ndour a visité les commissariats de Tivaouane et Kébémer. Là encore, il a échangé avec les fonctionnaires de police pour comprendre leurs préoccupations et défis quotidiens, tout en les encourageant à maintenir un haut niveau de professionnalisme.

Le 22 janvier, Mame Seydou Ndour s'est rendu à Saint-Louis, où il a visité plusieurs commissariats et installations liées à la sécurité. Il a mis l’accent sur l’importance de la collaboration entre la police et les autorités locales pour assurer la sécurité des populations.



Enfin, la tournée s'est poursuivie à Rosso et Richard Toll, où il a rencontré les équipes sur place, soulevant des discussions constructives pour mieux appréhender les enjeux sécuritaires spécifiques à ces zones.