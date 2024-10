Visite de prise de Contact du Haut-Commandant de la Gendarmerie Nationale

Récemment nommé à la tête de la Gendarmerie nationale, le Général de division Martin FAYE ne compte pas perdre de temps. Le Haut commandant de la Gendarmerie et Directeur de la Justice militaire veut instaurer un dialogue ouvert et constructif au sein de l'Institution afin de mieux assurer l'offre de sécurité au profit des populations par un engagement de proximité et la lutte contre la corruption.



Ainsi, pour réussir sa mission, le nouveau patron de la gendarmerie a organisé une tournée dans les différentes légions de ce corps sur tout le territoire national. Le but de cette tournée consiste à échanger sur leurs difficultés opérationnelles et de trouver des solutions à leurs diverses préoccupations par des visites de prise de contact. C’est dans ce cadre qu’il s’est rendu au niveau des états major des légions territoriales, mobiles et centres de formation à Dakar, Thiès, Kebemer, Louga, Saint-Louis, Kaolack, Tambacounda, Kolda et Ziguinchor dans la période du 12 au 27 septembre 2024.



Lors de cette tournée, le Haut-Commandant a assisté à des présentations permettant de faire le point de situation sur les moyens humains et matériels ainsi que les stratégies de sécurité mises en place. Le Général Martin FAYE les a félicités pour leur engagement et leur a renouvelé sa confiance. Il les a exhortés à faire preuve de plus de professionnalisme et d'humanisme dans l'exercice de leurs missions.