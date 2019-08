Visite du Président Macky Sall à Wade le jour de la Tabaski: le palais pas au courant, le Pds dément

Le président de la Fédération nationale des cadres libéraux du Parti démocratique sénégalais (Pds), le Docteur Cheikh Tidiane Seck a fait une curieuse révélation dans la presse de ce mardi 27 août 2019. Selon ses dires, le chef de l'Etat Macky Sall était en visite à la résidence de son prédécesseur Me Abdoulaye Wade, le jour de la Tabaski.



Interrogé par nos confrères de i-Radio, le chargé de Communication du Palais, Abdou Latif Coulibaly avoue ne pas être au courant de cette information. "Le jour de la Tabaski est un jour férié. Cela ne fait pas partie de mes activités officielles. Je ne suis absolument pas au courant de cette information. D’ailleurs, c’est vous qui me l’apprenez", a-t-il confié à nos confrères.



Du côté du Parti démocratique sénégalais, le porte-parole Mayoro Faye n'y est pas allé par quatre chemins. Selon lui, cette déclaration de son camarade est totalement fausse et indigne d'un homme d'Etat. "Nous nous rendons compte qu’il n’est pas un homme d’Etat et ne mérite pas d’être devant. Il est en train de créer une sorte de déballage parce qu’il a perdu une position. Ce qu’il a dit n’engage que lui. Pour nous, la page de Cheikh Tidiane Seck est tournée dans la fédération des cadres libéraux", a-t-il dit.