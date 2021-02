Vol à l’arrachée à l’Ouest-foire: les suspects qui avaient fui en Gambie avec les 6 millions F Cfa de la victime, arrêtés

Les deux (2) présumés voleurs qui avaient arraché le sac contenant 6 millions F Cfa à leur victime, un responsable d’un service de transfert d’argent, ont été arrêtés. Les mis en cause s’étaient enfuis en Gambie, après leur forfait.



Malheureusement pour eux, La Dic (Direction des investigations criminelles) qui avait déjà été saisie, les avait identifiés en exploitant les images de la vidéosurveillance. Les éléments de la Division des investigations criminelles avaient émis un signalement au niveau des frontières après avoir suivi leurs traces.



Selon le journal « Les Echos », après quelques jours en Gambie, ils sont rentrés au Sénégal. Dès leur retour au pays, ils ont été cueillis et placés en garde à vue. Ils seront déférés ce jeudi devant le procureur.



Pour rappel, les faits ont eu lieu le jeudi 21 janvier vers 9 heures. En fin janvier, une vidéo dans laquelle on aperçoit les voleurs en train d'arracher le sac d'un homme avait fait le tour des réseaux sociaux.