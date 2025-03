Vol à la direction informatique du Trésor : le syndicat des travailleurs parle " d'un incident mineur"

Suite à l'information faisant état d’un cambriolage à la direction informatique du Trésor, le Syndicat unique des travailleurs du Trésor (SUTT) a tenu à apporter des précisions, dans un communiqué daté du mercredi 6 mars 2025. Cette prise de position vise à clarifier les événements, après la publication de détails dans un quotidien de la place.



Le SUTT a souhaité rectifier l’information circulant, précisant que l'incident évoqué s’est produit dans la nuit du dimanche 2 mars 2025. Et non pas récemment comme l’indiquaient certaines sources. Selon le syndicat, il s'agissait d'un "incident mineur" qui a conduit au vol de "quelques matériels sans grande valeur". Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes pour déterminer les circonstances exactes de l'incident.



Dans son communiqué, le SUTT a tenu à rassurer l'opinion publique en affirmant que cet incident n'a eu aucune incidence sur la sécurité et la fiabilité du système informatique de gestion de la trésorerie. Joint au téléphone par PressAfrik, Diomourou Dia, secrétaire général du SUTT, a précisé que le vol n'a pas perturbé le bon fonctionnement des services du Trésor. Il a ajouté que les données du Trésor sont stockées dans des serveurs ultra-sécurisés, utilisant des technologies de pointe et des algorithmes puissants, dans des lieux quasi-inaccessibles.



Le secrétaire général a conclu en soulignant que cette précision vise à "rassurer les citoyens" et à mettre un terme aux spéculations et commentaires qui pourraient perturber la confiance du public dans la sécurité des données du Trésor. "L'objectif est de stopper les rumeurs et d'assurer à la population que l'intégrité du système informatique et la sécurité des informations financières du pays restent intactes", a-t-il commenté.