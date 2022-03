Vol de 165 cartons de poissons : 4 jeunes condamnés à 2 ans de prison ferme

Pour 156 cartons de différents types de poisson volés au préjudice du commerçant Fallou Ndiaye, Allé Sèye, Mansour Sèye, Sogui Diop et Thierno Ba ont été jugés, vendredi, devant le Tribunal Pikine/Guédiawaye pour des faits de vol commis en réunion avec usage de fausses clés. Ces faits qui leur sont reprochés remontent au 22 décembre dernier.



Ces prévenus ont nuitamment défoncé le camion frigorifique du commerçant Fallou Ndiaye officiant au Marché au poisson de Pikine, en y soustrayant 156 cartons avant de tout charger dans des chariots. Hélas, lors de la commission des faits, ils ont été surpris en pleine action par le nommé Modou Sèye, qui lui aussi officie dans le même marché. Ce dernier, de son côté, a entrepris des investigations pour connaître le propriétaire du camion frigorifique.



L'informant de ce qu'il avait vu, Fallou Ndiaye est allé voir son camion pour constater effectivement qu'ils ont subtilisé 156 cartons. Ainsi, ce dernier est allé porter plainte à la police. Toutefois, hier vendredi, devant le juge des flagrants délits du Tribunal de Pikine/Guédiawaye, la victime a estimé son préjudice à plus de 6 millions, même s'il reconnait que ces jeunes ne peuvent pas lui payer cette somme.



Outre la partie civile, le témoin oculaire des faits, Modou Sèye, a maintenu ses déclarations faites à la police. Mais, il a révélé devant la barre que ces jeunes étaient coutumiers des faits au Marché au poisson où ils travaillent. Cependant, les prévenus Thierno Ba, Allé Sèye, Mansour Sèye, Sogui Diop et Thierno Ba avaient seulement reconnu à la police avoir volé 20 cartons de poisson et non la quantité alléguée par le plaignant. Ainsi, pour étayer leur argumentaire, Aly Sèye et Mansour Sèye avaient soutenu que c'est Thierno Ba qui a volé les clés du camion frigorifique. Ce dernier, quant à lui, avait déclaré n'avoir reçu que 40.000 F Cfa lors du partage du butin après le bradage du poisson.





Et l'enquête avait prouvé qu’Aly Sèye et Sogui Diop ont agi pour aider à transporter le poisson après la commission du vol. Mais, face au juge, ils se sont renvoyé la balle en niant toute implication dans ces faits. Malheureusement, le représentant du procureur qui est convaincu de leur culpabilité a requis 3 ans d'emprisonnement ferme contre eux. Avocats des prévenus, Mes Seck, Boubacar Dramé et Makhfouss Thioye ont demandé qu'ils soient relaxés au bénéfice du doute.



«Ces garçons étaient juste là-bas pour offrir leurs services pour décharger du poisson de ce container pour le compte d'un certain Mouhamed officiant au marché», a avancé Me Dramé.





Au final, rendant son délibéré, le tribunal les a tous reconnus coupables et condamnés à 2ans ferme, contrairement aux réquisitions du parquet. En sus, ils doivent solidairement payer la somme de 6.672.000 F Cfa pour le préjudice qu'a subi le plaignant.