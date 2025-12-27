Vol de 2,8 millions à Thiès : un tiktokeur risque trois ans de prison

Le tribunal des flagrants délits de Thiès a examiné une affaire de vol en réunion impliquant le jeune tiktokeur connu sous le nom de M. Marone. Il est poursuivi pour avoir, selon l’accusation, « participé au vol de 2 800 000 francs CFA au préjudice d’un commerçant de la ville. »Les faits se seraient déroulés dans une quincaillerie appartenant à M. Guèye. D’après la plainte, M. Marone s’est présenté dans le magasin en compagnie de trois individus arrivés à bord de deux motos de type Jakarta. Pendant que l’un des visiteurs marchandait le prix du ciment afin de détourner l’attention du commerçant, les autres auraient profité de la situation pour subtiliser la somme d’argent posée au comptoir. Ce n’est qu’après leur départ que la victime a constaté la disparition des 2 800 000 francs CFA.Saisie de l’affaire, la gendarmerie a ouvert une enquête ayant conduit à l’interpellation de M. Marone, formellement identifié par le commerçant. Les autres suspects restent, à ce stade, introuvables.À la barre, le prévenu a nié toute implication dans le vol. Il a reconnu sa présence sur les lieux mais soutenu qu’il n’était pas entré dans la boutique, affirmant avoir simplement été engagé pour conduire les autres individus à Thiénaba moyennant la somme de 7 000 francs CFA.La partie civile, pour sa part, a maintenu ses accusations, estimant que M. Marone a joué un rôle central en servant de diversion. Elle a réclamé le remboursement intégral du montant dérobé à titre de réparation.Le procureur de la République a requis trois ans de prison ferme, estimant les faits suffisamment établis. L’affaire a été mise en délibéré et le verdict est attendu dans les prochains jours.