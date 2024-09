Vol de bétail à Malicounda : une trentaine de mouton emportée, le gardien violemment tabassé par les malfaiteurs

Dans la nuit du 14 septembre, M. G. Bâ, éleveur de moutons Ladoum et Azawat à Malicounda Thioubène (département de Mbour), a été victime d'un vol massif. Une Trente de ses moutons ont été dérobés.



Les quatre voleurs n'ont pas seulement emporté les moutons, mais ils ont également gravement blessé le gardien de la bergerie, qui a dû être hospitalisé en urgence., informe Dakaractu.



C’est grâce à l’intervention rapide de la gendarmerie de Malicounda que les agneaux volés ont été retrouvés dans la localité de Sinthiou Mbadane Peulh (Mbour), réputée pour abriter des réseaux de voleurs de bétail. Cependant, les moutons adultes restent introuvables.



À en croire le site d’information, ce vol relance le débat sur la sécurité dans le département de Mbour, où les réseaux criminels spécialisés dans le vol de bétail semblent opérer en toute impunité. Face à cette recrudescence, M. G. Bâ a lancé un appel aux autorités pour renforcer la sécurité dans les zones rurales. « Il est urgent de renforcer les effectifs de la gendarmerie et d’améliorer les infrastructures de surveillance pour mettre fin à ce fléau », a-t-il déclaré.



Malgré l’existence de lois criminalisant le vol de bétail, M. Bâ a déploré l’inefficacité des mesures prises jusqu’à présent. « En dépit de la loi, le problème persiste et semble même empirer », regrette-t-il.