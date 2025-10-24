Vol de deux iPhones à Guédiawaye : la Sûreté urbaine interpelle un suspect

La Sûreté urbaine (SU) du Commissariat central de Guédiawaye a interpellé un individu soupçonné de « vol de nuit avec usage d’un moyen roulant », selon le mode opératoire dit « Thiely », ainsi que pour « association de malfaiteurs. » Cette opération fait suite à une plainte déposée le 14 octobre 2025 par une victime ayant été délestée de son téléphone portable lors d’un incident survenu le 25 août 2025, vers 22 h 47, au niveau du rond-point Malibu.Selon le récit du plaignant, alors qu’il se rendait à un rendez-vous, son véhicule a été « heurté par l’arrière par un motocycliste à bord d’une moto de marque Beverly de couleur grise ». Il affirme avoir pu reconnaître le modèle de la moto. Au moment de l’incident, « deux motocyclistes se tenaient de part et d’autre du véhicule », a précisé la victime. L’un d’eux, placé devant la portière, l’aurait accusé d’être responsable de la collision. Après une brève discussion, les deux individus ont quitté les lieux.Quelques instants plus tard, le plaignant a été alerté par son téléphone iPhone 17 Pro Max que son iPhone 13 Pro Max venait de se déconnecter. Il a alors compris qu’il venait d’être victime d’un vol par ruse et distraction, communément appelé « mode Thiely ». Grâce à la géolocalisation, l’appareil a été repéré dans un immeuble situé dans le secteur de Gadaye.Une enquête de voisinage a permis de déterminer que le bâtiment abritait quatre couples, dont l’un hébergeait un individu suspect, « un marchand de téléphones portables au marché de Thiaroye ». Une équipe d’intervention s’est rendue sur place et, après plusieurs tentatives, un homme a ouvert la porte. Il a été formellement identifié par la victime comme l’un des auteurs présumés.La fouille des lieux n’a pas permis de retrouver le téléphone volé ni d’autres objets compromettants. Toutefois, le suspect a refusé de déverrouiller son propre iPhone 13 Pro Max, prétextant avoir « oublié le schéma ». Il a également refusé de fournir ses coordonnées téléphoniques, indiquant simplement « posséder un numéro Expresso récent » dont il ne se souvenait plus.Au vu des éléments recueillis et de son attitude jugée suspecte, l’individu a été placé en garde à vue pour « association de malfaiteurs et vols commis la nuit avec usage de moyen roulant », conformément au mode dit « Thiely ». L’enquête se poursuit.