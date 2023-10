Vol de perruque à Thiaroye : la police met fin à un réseau de recel

Mame Diarra Sarr a été victime d'un vol à l'arrachée dans la nuit du 1er septembre dernier, à Thiaroye Tally Diallo. Alors qu'elle se trouvait dans sa voiture, un agresseur a profité d'un embouteillage pour introduire sa main à travers la vitre baissée, arrachant la perruque posée sur le siège avant et blessant au passage son bébé.



Celle-ci, plus préoccupée par son enfant, n'a pas poursuivi le voleur. Cependant, quelques jours plus tard, Mme Sarr a reconnu sa perruque en vente sur Tik Tok pour la somme de 50 000 F CFA, bien qu'elle l'ait achetée quatre fois plus cher. Elle a réussi à obtenir l'adresse de l'internaute qui vendait la perruque avant de saisir la police.



L'enquête a conduit aux personnes impliquées dans cette affaire. Il s’agit de Bassine K., 22 ans, a déclaré aux enquêteurs que sa mère, Soda K., lui avait vendu la perruque. Soda K. a désigné leur voisine, Salimata N., 37 ans.



Cette dernière, renseigne L’Observateur, a été arrêtée en compagnie de deux jeunes, Assane Ndoye, 18 ans, et M. G., 15 ans. Bien que ce dernier ait admis sa participation, il a été épargné en raison de son statut de mineur. Les investigations ont révélé que ces deux jeunes avaient perpétré le vol en réunion avant de vendre la perruque à Salimata N.



Ils ont tous été déférés au parquet et jugés mardi dernier devant le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye. Assane Ndoye a été reconnu coupable et condamné à 2 ans de prison, dont 6 mois ferme, pour vol en réunion. Les trois femmes ont été condamnées à 6 mois avec sursis pour recel.



De leur côté, Soda Ka et Bassine Kane ont révélé lors de l'enquête qu'elles s'approvisionnaient sur le marché noir en s'adressant à des recycleurs à la décharge de Mbeubeuss. Le juge a ordonné la confiscation des perruques en leur possession.