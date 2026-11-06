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Vol présumé de 9 millions de FCFA à Tivaouane Peulh Apix : Aliou Coulibaly alias « Prof » arrêté par la DIC



Vol présumé de 9 millions de FCFA à Tivaouane Peulh Apix : Aliou Coulibaly alias « Prof » arrêté par la DIC
La Division des investigations criminelles (Dic) a interpellé Aliou Coulibaly alias « Prof », âgé de 27 ans, se présentant comme commerçant et domicilié à Zac Mbao, dans la banlieue de Dakar. Il a été déféré hier, jeudi 05 novembre, devant le parquet de Pikine-Guédiawaye pour association de malfaiteurs, vol avec violence en réunion commis avec usage de moyens roulants.

L'affaire remonte à une plainte déposée le 20 juillet 2026 par H. Sow. Trois jours plus tôt, aux environs de 9 heures, la victime avait été prise à partie à hauteur de Tivaouane Peulh Apix par quatre individus circulant à bord de deux motos, alors qu'elle s'apprêtait à rejoindre le siège de son multiservices. Au cours de l'agression, son sac contenant la somme de 9 000 000 de FCFA ainsi que son téléphone portable de marque Samsung lui avaient été dérobés.

Interpellé à l'issue d'intenses investigations et de recoupements, Aliou Coulibaly alias « Prof », qui traînerait un lourd passé judiciaire, a nié les faits. Il a toutefois été formellement identifié par la victime lors d'une mise en présence. L'enquête se poursuit pour mettre la main sur les autres membres de la bande.
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Charles KOSSONOU

Vendredi 6 Novembre 2026 - 10:25


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