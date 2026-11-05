Projet de loi de finances 2027 : le calendrier de 10 jours d'auditions de l'Assemblée nationale officiellement arrêté

La Conférence des Présidents de l'Assemblée nationale a arrêté le calendrier des travaux de la Commission des Finances pour l'examen du projet de loi n°43/2026 portant loi de finances 2027. Les députés mènent une série d'auditions programmée du 7 au 16 novembre 2026.



Le samedi 7 novembre à 09 h 00, le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan ouvre la session par la présentation des recettes, de la dette et des enveloppes des institutions républicaines. La commission étudie les budgets de la Présidence de la République, de l'Assemblée nationale, de la Cour suprême, du Conseil constitutionnel, de la Cour des Comptes et de la Primature, avant d'entendre le ministère de l'Industrie et du Commerce dans l'après-midi.



Le dimanche 8 novembre voit passer l'Enseignement supérieur, la Recherche et l'Innovation, suivi de l'Environnement et de la Transition écologique. Le lundi 9 novembre réunit la Santé et l'Hygiène publique, la Culture, l'Artisanat et le Tourisme, puis la Famille, l'Action sociale et les Solidarités. Le mardi 10 novembre se succèdent l'Intégration africaine, les Affaires étrangères et les Sénégalais de l'Extérieur, la Fonction publique et le Travail, puis la Microfinance et l'Économie sociale et solidaire.



L'Énergie et le Pétrole, les Mines et la Géologie, ainsi que les Pêches et l'Économie maritime passent le mercredi 11 novembre. Le jeudi 12 novembre est consacré à l'Éducation nationale, la Jeunesse et les Sports, puis à l'Emploi et la Formation professionnelle. L'Hydraulique et l'Assainissement, l'Agriculture, la Souveraineté alimentaire et l'Élevage, tout comme les Télécommunications et le Numérique, interviennent le vendredi 13 novembre.



Les séances des 14 et 15 novembre concernent l'Intérieur et la Sécurité publique, la Justice, l'Urbanisme et les Collectivités territoriales, ainsi que les Infrastructures et les Transports. Les Forces armées et la Communication ferment le programme le lundi 16 novembre 2026, avant la délibération finale fixée à 19 h 00 sur les dépenses communes.