«Barça walla Barsakh» à Touba: Abdou B. (46 ans) interpellé après avoir échappé au lynchage de ses 300 présumées victimes

Le 4 septembre, vers 13h50, le nommé Abdou Bop, âgé de 46 ans, se présentant comme mareyeur et domicilié à Touba, a été placé en garde à vue par le commissariat spécial de la ville. Selon les informations parues dans Libération, il est accusé d’association de malfaiteurs et mise en danger de la vie d'autrui par trafic de migrants.



A l’origine de cette affaire, aux environs de 13 heures, le commissariat avait été alerté d'un attroupement tumultueux impliquant une vingtaine d'individus mécontents, à la suite d'une affaire présumée d'émigration irrégulière par voie maritime à destination de l'Europe. Dépêchés sur les lieux, les éléments de la Brigade de recherches ont conduit le mis en cause au commissariat.



Un projet avorté, des accusations d’escroquerie



Il ressort des déclarations concordantes des plaignants qu'ils étaient tous des candidats à l'émigration clandestine, recrutés par Abdou Bop moyennant des sommes comprises entre 300 000 et 600 000 francs CFA, selon les cas. Le mis en cause leur aurait demandé de se rendre en Gambie, désignée comme point de départ de l'embarcation. Certains d'entre eux auraient ainsi séjourné plus de deux mois sur le territoire gambien, en attendant que le nombre de candidats requis soit atteint.



Toutefois, le 27 octobre 2026, jour prévu pour le départ, la police gambienne aurait effectué une descente inopinée dans leur lieu d'hébergement et procédé à leur interpellation. Ils auraient ensuite été conduits jusqu'à la frontière sénégalo-gambienne, au niveau de Karang, avant d'être libérés, selon leurs déclarations. À la suite de ces événements, le mis en cause aurait pris la fuite.



Toujours selon Libération, convaincus d'avoir été victimes d'une escroquerie, les plaignants ont entrepris des recherches qui leur ont permis de le retrouver le 3 novembre 2026 à Touba. Selon leurs déclarations, ils l'ont alors interpellé et conduit en brousse afin de négocier le remboursement des sommes versées. Le mis en cause leur aurait fait savoir que l'argent se trouvait à son domicile, avant de les conduire chez son frère germain, sis à Darou Marnane. Les vérifications ont toutefois révélé que son domicile habituel se situe à Touba Alieu.



Interrogé sur les faits qui lui sont reprochés, Abdou Bop aurait reconnu les faits, tout en déclarant avoir agi de concert avec un certain Mamadou D., résidant en Gambie, sans fournir davantage de précisions sur ce dernier. Les victimes ont affirmé qu'elles seraient plus de trois cents candidats à l'émigration clandestine concernés par cette affaire.