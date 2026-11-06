Affaire « Modou Ba Galwo » et Cie : une vaste filière dans le viseur de la Br de Keur Massar

Mamadou Yoro Ba dit « Modou Ba Galwo », Ousseynou Diop, Ousmane Dame Gueye, Abdourahmane Diop et Abdou Seck ont passé, jeudi 05 novembre, leurs premières nuits en prison. À la suite d'une information judiciaire demandée par le parquet de Pikine-Guédiawaye, ils ont tous été placés sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs, actes contre nature, transmission volontaire du VIH et mise en danger de la vie d'autrui, selon les informations de Libération.



Au-delà des six inculpés, l'affaire est partie pour connaître plusieurs rebondissements. Dans son réquisitoire, le parquet de Pikine-Guédiawaye a visé aussi X, en plus de solliciter une délégation judiciaire à la Brigade de recherches (Br) de Keur Massar auprès du juge du premier cabinet. Qui plus est, tous les inculpés ont fait des aveux et donné des noms.



Par ailleurs, un lien serait apparu entre cette affaire et celle concernant le scandale homosexuel ayant conduit en prison Pape Cheikh Diallo et Cie. À l'époque, l'une des personnes arrêtées aurait soutenu qu'un membre du proche entourage d'un des mis en cause écroués avait une liaison avec Djibril Dramé, qui était aussi son amant.