Voleur lynché à mort à Diourbel : Ce que révèle l'autopsie

Du nouveau dans l'affaire M. Sow, le voleur qui a été lynché à mort dans le village de Dioufène, dans la commune de Diourbel. Le rapport de l'autopsie est actuellement entre les mains des enquêteurs du commissariat central de la ville. Les résultats de l'autopsie effectuée sur la dépouille du voleur qui a été lynché à mort, enfoncent les mis en cause qui ont été arrêtés par les policiers de Diourbel. Le médecin légiste a indiqué que M. Sow est décédé des suites de traumatismes, des blessures au niveau du crâne, à la jambe et au pied ont été noté.



Le drame est survenu au quartier Pikine de Diourbel à la suite d’un vol commis. Le voleur, M. Sow, a fait une ouverture dans la façade d'un domicile avant d'y dérober un cheval. Aperçu par des jeunes qui revenaient d'une séance de lutte, il a été dénoncé au propriétaire du cheval. Se sachant traqué, le voleur s’est réfugié sur un arbre, au village de Dioufène (Diourbel), finalement, il a été repéré, descendu de l’arbre et battu à mort.



Au cours de l’enquête, le propriétaire du cheval volé par M. Sow et deux autres mis en cause ont été arrêtés et placés en garde à vue dans les locaux du commissariat central de Diourbel.