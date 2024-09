Wakhinane Nimzatt : un redoutable gang d'agresseurs mis aux arrêts par la police

Une bande d'agresseurs qui opérait dans la banlieue entre Wakhinane Nimzatt a été mise hors état de nuire. Il s'agit de cinq (5) gangsters, dont un jeune collégien. Ces derniers étaient en embuscade dans les parages de l'arrêt de véhicules de transport en commun dénommé Turnaal Serigne Assane. Cette arrestation est survenue au cours d'une patrouille de sécurisation dans le secteur.



C'est ainsi que les agents ont fouillé du regard les différents repaires traditionnels de malfaiteurs. Soudain, ils tombent sur un groupe de cinq jeunes à l'allure suspecte, qui se trouvent dans un endroit malfamé. Les agents les soupçonnent d'être à l'affût pour commettre un raid contre les passants. Ils les surprennent en train de se soulager la gueule et les interpellent.



Pris au dépourvu, les cinq suspects bondissent de leurs séants et tentent de camoufler la drogue ; une bouteille d'alcool mélangée à des produits nommés ecstasy. Alpagués par les limiers, ils sont soumis à une fouille corporelle. Les agents vont découvrir un grand couteau qui conforte leurs suspicions. Ils leur passent la paire de menottes, les jettent dans le panier à salade et les conduisent au commissariat.



Les cinq Brigands ont été placés en garde à vue, puis présentés devant le substitut du procureur du Tribunal de grande instance de Guédiawaye.