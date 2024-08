Wakhinane Nimzatt : une jeune femme agressée violemment à coups de marteau pour avoir refusé les avances de son voisin

Une violente agression s'est produite à Darou Rahman, dans la commune de Wakhinane Nimzatt (Guédiawaye), où Sylvie Mendy, connue sous le nom d'Awa a été sauvagement attaquée après avoir rejeté les avances de son voisin. Âgée de 30 ans, la victime a été agressée hier jeudi dans la matinée. À en croire Senego qui donne l’information, l'agresseur (son voisin), après avoir tenté de la violer, l'a violemment frappée à coups de marteau. Les cris de Sylvie ont alerté les voisins, qui l'ont retrouvée baignant dans une mare de sang, grièvement blessée. Ses blessures incluent des fractures au bras et au crâne, témoignant de la brutalité de l'attaque.



Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital Dalal Jam, où elle a reçu les premiers soins. Cependant, en raison de la gravité de ses blessures, Sylvie a été transférée à l'hôpital HOGGY. Selon nos confrères, l'intervention chirurgicale nécessaire pour traiter ses blessures n'a pas encore été réalisée, faute d'informations claires et de moyens financiers.



Ce drame survient seulement quelques jours après le double meurtre de Aziz Dabala et son neveu Wally survenu à Pikine Technopole.