Waly Diouf Bodian, membre du protocole de Sonko libéré et placé sous contrôle judiciaire avec un bracelet électronique

Membre du protocole sécuritaire de l’opposant Ousmane Sonko, le sieur Waly Diouf Bodian a été arrêté le 16 mars en marge des événements qui se sont passés au niveau de Stèle Mermoz. Il a été ensuite placé en garde à vue depuis ce jour au Commissariat central de Dakar.



Après une pression et des menaces du Syndicat des agents des impôts et domaines (SAID) qui a annoncé une Assemblée générale le 29 mars pour définir un moyen de lutte afin d’obtenir la liberté de cet Inspecteur principal des Impôts et Domaines, Waly Diouf Bodian a bénéficié ce vendredi d’une liberté provisoire. Il a été placé sous contrôle judiciaire avec un bracelet électronique.