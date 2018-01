Yankhoba Diattara accuse le maire Talla Sylla d'être responsable du blocage du budget de la mairie de Thiès

Le vice-président du Conseil départemental de Thiès a accusé le maire Talla Sylla d'être responsable du blocage du budget de la mairie de ladite commune. D'après Yankhoba Diattara l'actuel maire de Thiès foule aux pieds les lois et règlements liés au budget. "Nous avons en face de nous un maire qui ne respecte pas la loi, qui ne respecte pas les procédures budgétaires et qui veut nous imposer un budget irréaliste, surévalué, mais également un budget qui n'est pas transparent", a-t-il déclaré sur la Rfm

Le lieutenant de Idrissa Seck de poursuivre : "Nous avions dit au maire Talla Sylla de nous remettre le budget 2017 qu'il avait refusé de voter avec nous, en laissant le Préfet l'élaborer. Et même si c'est le Prefet qui l'avait élaborer, il devait nous le transmettre pour qu'on puisse suivre l'exécution budgétaire, il ne l'avait pas fait. aujourd'hui, il nous sommet un code administratif sur ce même budget. On ne peut pas le voter".



Diattara assure que si Talla Sylla décide de respecter la loi, la situation va revenir à la normale à la mairie de Thiès. "Il a fait un budget surévalué de 2 milliards, alors que le receveur municipal nous a dit que les quatre communes de Thiès ne peuvent pas dépasser 2 milliards", dit-il