Yankhoba Diémé quitte le Conseil départemental de Bignona pour le ministére du Travail et de l'Emploi

Yankhoba Diémé, président du Conseil départemental de Bignona, est nommé ministre du Travail, de l'Emploi et des relations avec les institutions dans le gouvernement de Ousmane Sonko installé ce 5 avril 2024. Juriste de profession, M.Diémé est le coordonnateur de la coalition Yewwi Askan Wi á Bignona. Il milite pour le parti Pastef Les Patriotes.Affectueusement appelé Jacob, M.Diémé est né le 12 août 1979 à Massarah, un village du Fogny, situé dans la commune de Djibidione et à la frontière sénégalo-gambienne. Il grandit principalement dans cette zone qui, jadis, était fortement marquée par le conflit casamançais jusqu’à l’obtention de son CFEE en 1992. Il sera ensuite orienté au Lycée Ahoune SANE de Bignona où il obtient son Baccalauréat en 1999 avant de rejoindre la faculté de Droit de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar. Brillant et studieux, il décroche en 2003 une Licence en Droit des Affaires. L'année suivante, en 2004, il obtient sa maitrise en Droit des Affaires.