Yassine Fall en Mauritanie : vers une distinction entre migrants en transit et Sénégalais résidents

La ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yassine Fall, s’est rendue en Mauritanie ce lundi dans un contexte marqué par des tensions liées à l’expulsion de migrants ouest-africains, dont de nombreux Sénégalais.



Lors de sa visite, elle a remis une lettre du président Bassirou Diomaye Faye à son homologue mauritanien, Mohamed Ould Ghazouani. Selon le correspondant de la RFM, elle a souligné que les Sénégalais établis en Mauritanie seront désormais distingués des migrants en transit.



Au cours d’une rencontre avec la communauté sénégalaise sur place, la ministre a précisé que la réponse du président mauritanien sera transmise au chef de l’État sénégalais avant d’être rendue publique.



Par ailleurs, elle a indiqué que le Sénégal examine actuellement la proposition mauritanienne sur les nouvelles conditions d’obtention de la carte de séjour pour les Sénégalais vivant en Mauritanie.



Concernant les arrestations et expulsions en cours, Yassine Fall a assuré qu’une distinction sera faite entre les migrants en transit et les Sénégalais résidant légalement dans le pays, rapporte la RFM.