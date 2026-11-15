Yenne: les gendarmes saisissent 15,2 millions de FCFA, deux pirogues et trois moteurs

La Brigade territoriale de Yenne, une unité de la Gendarmerie nationale, a démantelé un réseau de convoyage dans le cadre de la lutte contre l’émigration irrégulière le 12 novembre 2026, selon une publication officielle de l'institution. Cette opération a permis d'interpeller quatorze personnes, dont l’organisateur présumé, ses collaborateurs ainsi que des candidats au départ.



Les forces de sécurité ont également procédé à d'importantes saisies matérielles et financières lors de cette intervention qui découlait d'un contrôle de patrouille. Les gendarmes ont saisi une somme de « 15,2 millions de FCFA en espèces, deux pirogues ainsi que trois moteurs ». La Gendarmerie nationale précise dans sa note que « La Marine nationale et la Section environnement sont mobilisées pour intercepter la grande pirogue au large de Sendou ». L’enquête suit son cours afin de faire toute la lumière sur cette affaire.