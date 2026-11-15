Gaza: attaque ciblée israélienne contre le commandant de la brigade de Rafah

C’est une opération conjointe de l’armée israélienne et du Shin Bet, le renseignement intérieur, qui a été menée cette nuit à Al-Mawassi, à l’ouest de Khan Younès selon un communiqué militaire israélien. La cible : Samir Abou Younis, explique notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul. La branche militaire du Hamas a confirmé la mort de son commandant sur son compte Telegram, dénonçant « un assassinat lâche » et précisant que Samir Abou Younis « faisait partie des commandants les plus importants dans la planification de l'attaque du 7-Octobre ».



L’homme ne dirigeait la brigade de Rafah que depuis deux mois, après avoir succédé à Naël Abou Obeid, lui-même éliminé le 15 septembre 2026. L’armée israélienne l’accuse de son côté d’avoir tenté de reconstituer les capacités militaires du mouvement islamiste.



Accusations mutuelles

Israël et le Hamas s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre 2025, après deux ans d'une guerre déclenchée par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien sur le sol israélien le 7 octobre 2023. Depuis l'entrée en vigueur de cette trêve, plus de 1 600 Palestiniens ont été tués, selon un décompte de l'AFP basé sur des données du ministère de la Santé de Gaza, placé sous l'autorité du Hamas et dont les statistiques sont jugées fiables par l'ONU.



Jeudi 12 novembre, des frappes israéliennes ont fait onze morts à Gaza, selon les secours palestiniens, soit la journée la plus meurtrière depuis les législatives israéliennes du 27 octobre. En Israël, alors que l’ancien chef d’état-major Gadi Eisenkot négocie pour former une coalition après les législatives d’octobre, le Premier ministre sortant Benyamin Netanyahu reste aux manettes des opérations militaires.