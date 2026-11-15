Accompagnement scolaire après les JOJ 2026 : Moustapha Mamba Guirassy offre un ordinateur et un suivi personnalisé aux jeunes champions

Le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a annoncé dans un message officiel des mesures d’accompagnement scolaire pour les jeunes sportifs sénégalais au terme des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar. L'autorité ministérielle a déclaré que « Les Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar se sont refermés, mais pour nos jeunes champions, la plus belle des « deuxièmes mi-temps » ne fait que commencer : celle de la réussite scolaire ».



Le ministre Moustapha Mamba Guirassy a souligné la nécessité d’éviter tout échec lors des évaluations de fin d’année en affirmant que « Il serait inacceptable que la République applaudisse nos élèves-athlètes aujourd'hui et les laisse échouer aux examens de juin ». Pour compenser chaque heure de cours manquée, chaque élève-athlète bénéficie désormais de trois dispositifs matériels et pédagogiques, à savoir un ordinateur, un professeur référent au sein de son établissement scolaire et un plan de rattrapage individuel via les plateformes numériques Ramatou et Planète.



Le ministre Moustapha Mamba Guirassy a également salué l’implication des entraîneurs, des enseignants et des parents pour leur engagement auprès des jeunes. Il a enfin exhorté les élèves-athlètes à maintenir leurs efforts en déclarant « Chers élèves, vous avez porté haut les couleurs du Sénégal sur les terrains ; rendez-vous dans huit mois pour lire vos noms sur les listes d'admis ! ».